Канада расширила санкции против России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время саммита в Лондоне объявил о введении новых санкций против РФ в ответ на ее длительную агрессию против Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра Канады.

"Во время саммита премьер-министр объявил о новых санкциях против 10 физических и 21 юридического лица, включая парамилитарные организации и их лидеров, чтобы помочь противостоять использованию Россией сторонних организаций и стран для продвижения своих политических и военных целей в Украине.

На сегодня Канада ввела санкции против более 3000 физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии, и мы остаемся преданными сотрудничеству с нашими партнерами для усиления экономического давления на Россию", - говорится в заявлении.

"Борьба Украины за суверенитет - это борьба за свободу и демократию во всем мире. Важные дискуссии, которые мы провели сегодня, укрепили нашу общую решимость: как члены Альянса, мы будем оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины.

Канада будет рядом с Украиной до тех пор, пока не будет справедливого и прочного мира. Слава Украине!", - заявил Трюдо.

Отмечается, что под санкции попали "9 лидеров поствагнеровских военизированных организаций, один член связанного с ними высшего российского военного руководства, 9 военизированных организаций, действующих в Украине и в африканской сети Кремля, а также 12 связанных с ними организаций, которые отвечают за добычу ресурсов в этой сети".

Напомним:

18 мировых лидеров (руководители Франции, Германии, Италии, Испании, Канады, Польши, Чехии, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Румынии и Украины, министр иностранных дел Турции, президенты Еврокомиссии и Европейского Совета и генсек НАТО), собрались в Ланкастер-хаусе в центре Лондона по приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера, где обсудили план мирного урегулирования в Украине.

После саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украину нужно поставить в позицию силы путем предоставления ей средств защиты, которые превратят ее в своеобразного "стального дикобраза".

Ранее стало известно, что Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на закупку ракет для ПВО. Также Британия заверила, что готова к направлению миротворцев в Украину, обеспечив ее "сапогами на земле и самолетами в воздухе".