Ізраїль вирішив відновити авіасполучення з Росією

Ізраїльський національний перевізник El Al (Ель-Аль) з 1 травня 2025 року знову почне літати в Росію після 4-місячної перерви.

Про це пише The Moscow Times.

Рейси за маршрутом Тель-Авів - Москва виконуватимуться сім разів на тиждень, повідомили в компанії.

Лайнери Boeing 737-900, розраховані на 175 пасажирів, відправлятимуться із Домодєдово та з аеропорту Бен-Гуріон.

Ізраїльський перевізник повідомив, що вирішив відновити польоти "після оцінки поточної ситуації" та обговорень із владою.

Як повідомлялося, авіакомпанія El Al припинила польоти до Москви наприкінці грудня 2024 року після катастрофи азербайджанського літака в казахстанському Актау, який був підбитий над Чечнею системою ППО під час атаки безпілотників. У катастрофі загинули 38 осіб.

Нагадаємо:

Одна з найбільших авіакомпаній Єгипту AlMasria Universal Airlines майже на третину скоротить польотну програму з Росії на курорти Шарм-ель-Шейх та Хургада і назад.