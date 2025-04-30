Израиль решил возобновить авиасообщение с Россией

Израильский национальный перевозчик El Al (Эль-Аль) с 1 мая 2025 года снова начнет летать в Россию после 4-месячного перерыва.

Об этом пишет The Moscow Times.

Рейсы по маршруту Тель-Авив - Москва будут выполняться семь раз в неделю, сообщили в компании.

Лайнеры Boeing 737-900, рассчитанные на 175 пассажиров, будут отправляться из Домодедово и из аэропорта Бен-Гурион.

Израильский перевозчик сообщил, что решил возобновить полеты "после оценки текущей ситуации" и обсуждений с властями.

Как сообщалось, авиакомпания El Al прекратила полеты в Москву в конце декабря 2024 года после катастрофы азербайджанского самолета в казахстанском Актау, который был подбит над Чечней системой ПВО во время атаки беспилотников. В катастрофе погибли 38 человек.

Напомним:

Одна из крупнейших авиакомпаний Египта AlMasria Universal Airlines почти на треть сократит полетную программу из России на курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада и обратно.