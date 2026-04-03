Ізраїль знову запустив "Левіафана" – своє головне газове родовище

Найбільше газове родовище Ізраїлю відновило видобуток після 33-денної зупинки, спричиненої війною з Іраном, що, ймовірно, принесе певне полегшення ринкам, які борються з нестачею постачання.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Проєкт Leviathan тепер може знову постачати газ як на внутрішній ринок, так і на експорт. Напередодні міністерство енергетики Ізраїлю заявило, що запуск станеться найближчим часом.

Leviathan — це велике газове родовище у східній частині Середземного моря, яким керує Chevron Corp. Воно має ключове значення не лише для забезпечення потреб самого Ізраїлю, а й для Єгипту.

Ізраїль наказав тимчасово зупинити роботу частини газових родовищ із міркувань безпеки після того, як конфлікт спалахнув 28 лютого. Це посилило напруження на світовому ринку, оскільки війна порушила рух суден через Ормузьку протоку, а ракетні удари пошкодили найбільший у світі завод зі скрапленого природного газу в Катарі.

У відповідь Єгипет оголосив серію заходів із нормування енергоспоживання через різке зростання витрат. Зазвичай країна отримує близько 1 мільярда кубічних футів природного газу на добу трубопроводом з Ізраїлю, а припинення цих постачань уже раніше змушувало Каїр терміново нарощувати імпорт скрапленого природного газу.

Газовий завод Хабшан в Об'єднаних Арабських Еміратах вдруге зупинив усі операції після іранської атаки, що спричинила там пожежу.