Найбільший газовий завод ОАЕ знову повністю зупинився
Газовий завод Хабшан в Об'єднаних Арабських Еміратах вдруге зупинив усі операції після іранської атаки, що викликала там пожежу.
Про це повідомляє Bloomberg.
Пожежа виникла внаслідок падіння уламків іранської повітряної цілі, збитої засобами ППО.
Хабшан є основним газовим заводом в ОАЕ: він призначений для збору та переробки газу з родовищ, а також розподілу для внутрішнього споживання.
Крім цього, на Хабшані розташовані нафтові об'єкти. Це місце є початковою точкою нафтопроводу Adnoc до Фуджейри – ключового порту ОАЕ, що знаходиться поза перекритою Іраном Ормузькою протокою.
Нагадаємо:
23 березня ОАЕ відновили роботу газопереробного заводу Хабшан після іранського удару, проте скоротили обсяг виробництва через брак експортних потужностей.