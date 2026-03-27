Іран відмовив двом китайським кораблям у проході через Ормуз

Контейнеровози CSCL Indian Ocean та CSCL Arctic Ocean, що належать китайській державній компанії Cosco Shipping, розвернулися перед Ормузькою протокою.

Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на дані MarineTraffic та екіпажі кораблів.

Власники контейнеровозів повідомили виданню, що єдиними суднами, які зараз можуть перетинати протоку, є ті, що перевозять до Ірану побутові товари, автомобілі, одяг та фармацевтичні препарати.

Раніше Іран дозволив чотирьом суднам, завантаженим зерном, перетнути Ормузьку протоку в бік Перської затоки після майже тритижневого очікування в Оманській затоці.

Судна розвантажилися в іранському порту Бандар-Імам-Хомейні, де три чверті вантажів, що обробляються, становлять імпортні зернові, переважно з Росії та Південної Америки.

Нагадаємо:

23 березня Іран вперше дозволив китайському вантажному кораблю пройти через заблоковану Ормузьку протоку за гроші.