Нафта додає понад 4% на тлі зневіри ринку у швидкому завершенні війни

Нафта дорожчає в понеділок через ослаблення сподівань ринку на швидке завершення близькосхідного конфлікту: президент США Дональд Трамп заявив, що його не влаштовує передана Іраном пропозиція про врегулювання конфлікту.

Про це пише "Інтерфакс-Україна"

"Я щойно прочитав відповідь так званих представників Ірану. Мені вона не подобається. Вона абсолютно неприйнятна", – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social у неділю.

Ціна липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:10 кч становить $105,79 за барель, що на $4,5 (4,44%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти подорожчали на $1,23 (1,23%), до $101,29 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $4,76 (4,99%), до $100,18 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість зросла на $0,61 (0,64%), до $95,42 за барель.

Минулого тижня як Brent, так і WTI подешевшали більш ніж на 6% завдяки сподіванням, що США та Іран рухаються до врегулювання конфлікту.

"Очікування щодо швидкого укладення угоди між США та Іраном ослабли, і це штовхає вгору ціни на нафту, – каже Воррен Паттерсон, відповідальний за стратегію на сировинних ринках в ING Groep. – Побоювання щодо нової ескалації конфлікту, ймовірно, знову збільшаться, у зв'язку з чим ми бачимо потенціал подальшого зростання цін на нафту".

Голова Saudi Aramco Амін Насер заявив у неділю, що нафтовий ринок утратив близько 1 млрд барелів нафти за останні два місяці через близькосхідний конфлікт, унаслідок якого припинилися поставки Ормузькою протокою.

Він попередив, що в разі затягування поточної ситуації більш ніж на кілька тижнів нормалізації ринку раніше ніж 2027 року очікувати не варто.

Раніше ціни на нафту в п'ятницю підскочили після нового обміну ударами між США та Іраном, але згодом частково відіграли зростання, оскільки трейдери нервово оцінювали майбутнє перемир'я і судноплавства в Ормузькій протоці.