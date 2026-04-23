Росія встановила рекорд за кількістю доларових мільярдерів, попри війну та стагнацію економіки

Різке уповільнення економічного зростання, спад у цивільних галузях та перехід населення на режим економії не завадили Росії встановити новий рекорд за кількістю доларових мільярдерів.

Про це пише The Moscow Times.

За 2025 рік російський список Forbes поповнився на 9 імен і тепер налічує 155 росіян із сукупним статком $696,5 млрд.

У порівнянні з довоєнним 2021 роком росіян зі статком понад $1 млрд стало більше на 22 людини, а якщо порівнювати з 2005 роком — більш ніж у 5 разів (+125 імен).

Сукупний статок доларових мільярдерів за рік зріс на 70,1 млрд доларів, порівняно з довоєнним 2021 роком — на 90,3 млрд доларів, а порівняно з показниками 20-річної давнини — на 590 млрд доларів, або 553%.

Згідно з оцінками Forbes, наразі найбагатші росіяни володіють активами на 52,2 трлн рублів — суму, яка дорівнює 24% розміру російської економіки (214 трлн рублів).

Їхній сукупний статок практично зрівнявся з резервами Центробанку РФ ($770 млрд), на чверть перевищив розмір федерального бюджету (41 трлн рублів) і більш ніж удвічі — річні бюджети всіх російських регіонів разом узятих (24,1 трлн рублів).

Збільшити статки за минулий рік змогли 85 мільярдерів.

Лідером списку з великим відривом став Олексій Мордашов, власник "Северсталі" та золотодобувної компанії Nordgold. Його статки збільшилися на $8,4 млрд, до $37 млрд, що зробило Мордашова першим російським мільярдером, який "пробив" 30-мільярдну планку за розміром активів.

Володимир Потанін, власник "Норильського нікелю", який посів друге місце у списку, збагатився на 5,5 млрд доларів: його статки Forbes оцінив у 29,7 млрд доларів.

"Бронза" дісталася Вагіту Алекперову, який збільшив статки на $800 млн, до $29,5 млрд, незважаючи на те, що "Лукойл", який йому належить, потрапив під американські санкції і завершив минулий рік зі збитками вперше за 30 років своєї історії.

Ще п'ятеро росіян, за даними Forbes, завершили минулий рік зі статком понад $20 млрд.

Це власник "Новатек" Леонід Міхельсон ($28,3 млрд), сенатор і власник найбільшого золотодобувного підприємства "Полюс" Сулейман Керімов ($25,7 млрд), власник Новолипецького металургійного комбінату Володимир Лісін ($25,5 млрд), один із найближчих друзів Володимира Путіна Геннадій Тимченко ($24,2 млрд), а також Андрій Мельниченко, засновник групи "Єврохім" ($20,4 млрд).

Нагадаємо:

Сукупний прибуток російських компаній в січні знизився на близько 30% – різниця між прибутком компаній, що працюють в плюс, та втрат збиткових компаній становила усього 2 трлн рублів.