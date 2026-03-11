Ормуз б’є не лише по нафті: під ударом критична сировина для чипів, добрив і металів

Стрибок цін на сірку показав, що наслідки війни навколо Ірану виходять далеко за межі нафти й газу та вдаряють по ширших ланцюгах постачання для добрив, чипів та металургії.

Про це пише видання Financial Times.

Через майже зупинене судноплавство в Ормузькій протоці з ринку зникають обсяги сірки — побічного продукту нафтогазової переробки, який критично потрібен для добрив, хімії, напівпровідників і металургії.

За оцінками аналітиків, збій у цьому коридорі створює найбільший тиск на промислові ланцюги постачання з часів пандемії Covid-19.

Аналітична група Dun & Bradstreet повідомила, що щонайменше 44 тис. компаній мали принаймні одну поставку, яку зачепили порушення, а найбільш уразливими виявилися бізнеси в Китаї та Індії.

У Китаї, найбільшому споживачі сірки у світі, ціни з початку конфлікту зросли приблизно на 15% і цього тижня сягнули рекордних 4 650 юанів за тонну (близько $672), свідчать дані Argus.

Вразливість пояснюється концентрацією пропозиції: на Перську затоку припадає близько 45% світового експорту сірки, а тепер основна проблема навіть не "знайти сірку", а знайти судна й логістику для перевезення.

Найбільший ризик — для добрив: на них припадає близько 60% світового попиту на сірку, а затяжний дефіцит може підштовхнути витрати агросектору й посилити побоювання щодо продовольчої безпеки.

Паралельно дорожчає і карбамід, ціни на який вже зросли приблизно на 45% на тлі кризи.

Під ударом також високотехнологічні ланцюги. У виробництві мікрочипів сірчану кислоту використовують для очищення пластин, а додаткові ризики створюють перебої з іншими хімікатами та гелієм, який значною мірою надходить із регіону затоки.

У металургії сірчана кислота потрібна для вилуговування міді, нікелю та інших металів, тож затяжні збої можуть дійти й до цього сегмента — спочатку через добрива, а далі "ланцюжком" по індустріях.

