Нафта відреагувала на пропозицію вивільнення найбільших стартегічних резервів в історії

Ціни на нафту знизилися далі після повідомлень про те, що Міжнародне енергетичне агентство пропонує найбільший у своїй історії випуск нафти зі стратегічних резервів. На настрої тиснуть ризики перебоїв постачання через конфлікт США та Ізраїлю з Іраном.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 88 центів, або на 1%, — до 86,92 долара за барель. Американська West Texas Intermediate втратила 35 центів, або 0,4%, — до 83,10 долара.

Ціни на нафту в США на відкритті ринку підскочили на 5% після того, як у вівторок обидва контракти обвалилися більш ніж на 11% — це було найрізкіше падіння у відсотках з 2022 року — на день після того, як Дональд Трамп спрогнозував швидке завершення війни. У понеділок WTI злітала вище 119 доларів за барель — до найвищого рівня з червня 2022 року.

За даними WSJ із посиланням на посадовців, обізнаних із питанням, запропонований МЕА обсяг випуску перевищив би 182 млн барелів, які країни-члени МЕА вивели на ринок у двох випусках у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вивільнення запасів такого масштабу могло б компенсувати 12 днів перебоїв експорту з Перської затоки, які інвестбанк оцінює в 15,4 млн барелів на добу, зазначили аналітики Goldman Sachs у записці.

У вівторок США та Ізраїль завдали по Ірану ударів, які Пентагон і очевидці на місцях назвали найінтенсивнішими авіаударами за час війни.

Американські військові також "знищили" 16 іранських суден, що займалися встановленням мін, поблизу Ормузької протоки, повідомило Центральне командування США. Президент США Дональд Трамп попередив, що будь-які міни, встановлені Іраном у протоці, мають бути негайно прибрані.

Трамп неодноразово заявляв, що США готові за потреби супроводжувати танкери через Ормузьку протоку. Водночас джерела повідомили Reuters, що ВМС США відмовилися від запитів судноплавної індустрії щодо військового супроводу, оскільки ризик атак наразі надто високий.

"Після різкого стрибка в понеділок ціни на нафту продовжили нормалізуватися вниз у волатильний спосіб", — зазначили аналітики UOB у записці для клієнтів, додавши, що ринки й надалі зосереджуватимуться на подіях на Близькому Сході, оцінюючи, як довго енергоносії можуть залишатися дорогими.

Нагадаємо:

Ціни на нафту у вівторок ввечері обвалилися більш ніж на 10 доларів за барель після того, як напередодні підскочили майже до чотирирічного максимуму.