Війна на Близькому Сході може похитнути ринок дисплеїв

Генеральний директор Samsung Display, постачальника Apple і Samsung Electronics, заявив у четвер, що війна в Ірані та стрімке зростання цін на нафту загрожують підвищенням витрат на енергію та сировину.

Про це повідомляє Reuters.

Президент і генеральний директор Samsung Display Чунг І заявив, що стрімке зростання цін на нафту додає проблем технологічній галузі в той час, коли вона вже бореться зі стрімким зростанням цін на мікросхеми, що призводить до підвищення вартості телефонів, ПК та інших електронних пристроїв.

"Коли ціни на нафту зростають, ціни на ці сировинні матеріали також зростають. Коли це стане реальністю, я очікую, що фінансове навантаження значно зросте"", – сказав Чунг І, зазначивши, що багато сировинних матеріалів, таких як плівки, виробляються з сирої нафти.

Samsung Display є підрозділом Samsung Electronics. Вона виробляє плоскі екрани, що використовуються в iPhone та MacBook від Apple, а також мобільні телефони для Samsung Electronics.

Нагадаємо:

Іран закликав світ готуватися до підняття ціни на нафту до понад 200 дол. за барель.

Ціна бареля нафти Brent, міжнародного стандарту, перевищила 100 доларів за барель у четвер вранці, всього через кілька днів після того, як вона підскочила до майже 120 доларів.