Південно-Східна Азія переходить на дистанційку й чотириденку через нафтовий шок

Країни Південно-Східної Азії готуються до нафтового шоку з Близького Сходу: влада закликає громадян працювати з дому, запроваджує чотириденний робочий тиждень і обіцяє збільшити витрати на енергетичні субсидії.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Ці різкі кроки підкреслюють глибоке занепокоєння щодо того, як війна США та Ізраїлю проти Ірану може вдарити по економічному зростанню та стійкості державних фінансів у регіоні з населенням понад 700 млн людей, який сильно залежить від Близького Сходу в імпорті нафти й газу.

Як повідомив у вівторок офіс президента Філіппін, урядовцям слід "обмежити службові поїздки лише необхідними функціями" в межах зусиль із заощадження енергії на тлі кризи на Близькому Сході. Це сталося за кілька днів після розпорядження багатьом установам перейти на чотириденний робочий тиждень.

У Таїланді уряд доручив працівникам більшості державних агенцій працювати з дому, тоді як В'єтнам закликав компанії заохочувати дистанційну роботу, а громадян — віддавати пріоритет спільним поїздкам автомобілем або пересуванню велосипедом. Індонезія пообіцяла збільшити витрати на паливні субсидії.

Занепокоєння щодо поставок нафти й газу виникає в момент, коли деякі найбільші економіки регіону вже сповільнюються. Ціни на нафту зросли від початку конфлікту навколо Ірану, у понеділок піднімаючись приблизно до 119 доларів за барель, а потім відступивши до близько 90 доларів.

Економісти зазначають, що тривало високі ціни на нафту можуть суттєво розширити бюджетні дефіцити урядів, які субсидують пальне. Вони також підсилять інфляційний тиск, що потенційно змусить центробанки відкласти зниження ставок, яке могло б підтримати зростання.

Нагадаємо:

Гендиректор державної енергокомпанії Saudi Aramco Амін Нассер попередив про "катастрофічні наслідки" для світової економіки, якщо війна між США та Іраном затягнеться.

Керівниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що затяжні бойові дії на Близькому Сході можуть ударити по ринках і економіках, а також принести несподівані виклики, через які політикам слід готуватися до "нової норми".