Нафта відреагувала на прогрес у переговорах щодо маршрутів Ормуза

Ціни на нафту знижуються після того, як Іран повідомив про прогрес у переговорах з Оманом щодо судноплавства через Ормузьку протоку.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 0,42% – до $79,12 за барель. Американська нафта WTI втратила 0,56% і торгувалася по $74,80 за барель.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран і Маскат погодили географічні координати судноплавного маршруту через Ормузьку протоку та завершують підготовку спільної заяви. За його словами, домовленість залежить від невтручання "певних третіх сторін".

"Після повідомлень про прогрес у переговорах між Іраном та Оманом виник певний тиск з боку продавців", — зазначив економіст Nomura Securities Юкі Такасіма.

За його словами, нафта повернулася до рівнів, зафіксованих після укладення США та Іраном проміжної мирної угоди 17 червня. Тепер інвестори очікують, чи зможуть сторони домовитися про остаточне завершення конфлікту.

Запропонована Іраном та Оманом угода передбачає надання Тегерану контролю над суднами, які входять до Перської затоки через Ормузьку протоку. Високопоставлене іранське джерело та двоє регіональних посадовців назвали це однією з найбільших поступок Ірану.

США пропозицію поки не коментували. Президент Дональд Трамп заявляв, що угоду про відкриття протоки укладуть найближчим часом, однак американські посадовці раніше відкидали можливість передання Ірану контролю над одним із головних світових маршрутів постачання енергоносіїв.

Водночас Тегеран попередив держави Перської затоки, що в разі нової атаки США завдасть ударів по критично важливій енергетичній інфраструктурі регіону.

Нагадаємо:

17 червня США та Іран офіційно затвердили перемир'я, яке мало припинити бойові дії та відновити судноплавство через Ормузьку протоку.

У липні домовленості зірвалися, а сторони відновили обмін ударами. 17 липня Центральне командування США повідомило про шосту поспіль ніч атак по об'єктах в Ірані.