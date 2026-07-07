Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Іран атакував комерційне судно поблизу Ормузької протоки

Володимир Тунік-Фриз — 7 липня, 09:00
Іран атакував комерційне судно поблизу Ормузької протоки
Фото: Getty Images

"Украинская правда"

Увечері 6 липня іранські військові випустили ракету по комерційному судну, яке проходило поблизу Ормузької протоки.

Джерело: Axios з посиланням на чиновників, Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO)

Подробиці: Як повідомили в UKMTO, інцидент стався в понеділок за вісім морських миль на схід від прибережного поселення Ліма в Омані. Там невідомий снаряд влучив у лівий борт танкера, спричинивши пожежу.

Жертв або шкоди навколишньому середовищу не зафіксовано, розслідування триває, зазначили в UKMTO.

Водночас двоє неназваних американських чиновників заявили Axios, що під удар потрапили два танкери. Напад може зірвати меморандум про взаєморозуміння, підписаний менше ніж три тижні тому, згідно з яким Іран погодився припинити напади в Ормузькій протоці, пише видання.

Що передувало:

  • У столиці Оману відбулося перше засідання спільного ірано-оманського комітету з питань майбутнього управління Ормузькою протокою.
  • Раніше повідомлялося, що угода між Іраном і США гарантує Ірану доходи від використання Ормузької протоки — країна почне стягувати збір із суден через 60 днів після підписання угоди.
  • Іран вжив заходів для утвердження свого контролю над Ормузькою протокою, створивши передумови для запровадження в майбутньому системи стягнення плати за прохід, зазначивши, що може запровадити страхові збори.
Іран торгівля

торгівля

Іран атакував комерційне судно поблизу Ормузької протоки
Вантажний корабель атакували у Червоному морі
Емірати стали ближчими

Останні новини