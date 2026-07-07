Іран атакував комерційне судно поблизу Ормузької протоки
Увечері 6 липня іранські військові випустили ракету по комерційному судну, яке проходило поблизу Ормузької протоки.
Джерело: Axios з посиланням на чиновників, Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO)
Подробиці: Як повідомили в UKMTO, інцидент стався в понеділок за вісім морських миль на схід від прибережного поселення Ліма в Омані. Там невідомий снаряд влучив у лівий борт танкера, спричинивши пожежу.
Жертв або шкоди навколишньому середовищу не зафіксовано, розслідування триває, зазначили в UKMTO.
Водночас двоє неназваних американських чиновників заявили Axios, що під удар потрапили два танкери. Напад може зірвати меморандум про взаєморозуміння, підписаний менше ніж три тижні тому, згідно з яким Іран погодився припинити напади в Ормузькій протоці, пише видання.
Що передувало:
- У столиці Оману відбулося перше засідання спільного ірано-оманського комітету з питань майбутнього управління Ормузькою протокою.
- Раніше повідомлялося, що угода між Іраном і США гарантує Ірану доходи від використання Ормузької протоки — країна почне стягувати збір із суден через 60 днів після підписання угоди.
- Іран вжив заходів для утвердження свого контролю над Ормузькою протокою, створивши передумови для запровадження в майбутньому системи стягнення плати за прохід, зазначивши, що може запровадити страхові збори.