Біля Ормузу судна різко змінюють курс і переходять на маршрут Тегерана

Щонайменше вісім суден, які намагалися вийти з Перської затоки вздовж узбережжя Оману, розвернулися між п'ятницею і суботою, а частина з них перейшла на маршрут ближче до Ірану.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними відстеження суден, серед них були нафтові танкери, танкери з нафтопродуктами, балкери та автовози. Деякі судна дійшли до краю півострова Мусандам, що виступає в Ормузьку протоку, після чого різко змінили курс.

Один танкер із сирою нафтою, два танкери з нафтопродуктами та один балкер після розвороту пішли на північ, щоб скористатися вихідним маршрутом, який визначив Іран.

Причина розвороту суден невідома. Водночас Тегеран неодноразово заявляв, що судна мають проходити протоку лише дозволеним маршрутом і за погодженням з Іраном.

В останні місяці судна, які намагалися вийти з Перської затоки, повідомляли про радіопопередження іранських сил із вимогою отримати дозвіл на прохід. Частину суден атакували після того, як вони продовжили рух.

З понеділка через Ормузьку протоку щодня проходили в середньому близько 34 товарних суден. Це більше, ніж протягом більшої частини війни, але все ще значно нижче за довоєнний рівень.

За даними Joint Maritime Information Center, з 30 червня до 1 липня 65 суден пройшли оманською стороною протоки, 59 із них — за підтримки США. Попри угоду США та Ірану про відкриття Ормузу, Тегеран і далі намагається закріпити контроль над ключовим маршрутом.

Нагадаємо:

Іран заявив, що іноземний контейнеровоз сів на мілину під час проходу Ормузькою протокою "несанкціонованим" маршрутом, і знову попередив судновласників про необхідність координувати транзит із Тегераном.