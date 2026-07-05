Вантажний корабель атакували у Червоному морі

Вантажне судно в Червоному морі повідомило, що в неділю воно зазнало нападу з боку озброєних нападників — це черговий випадок, що свідчить про ризики для безпеки суден, які проходять через регіон Близького Сходу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Інцидент стався за 30 морських миль (56 км) на південний захід від міста Аль-Худайда в Ємені, як зазначено в повідомленні британської служби Maritime Trade Operations, що входить до складу ВМС, без вказівки назви судна.

Служба проводить розслідування нападу та рекомендує суднам дотримуватися обережності під час проходження цього району.

Червоне море стало ключовим маршрутом для експорту нафти з Саудівської Аравії після того, як через війну в Ірані було закрито Ормузьку протоку.

Проте хусити — бойове угруповання, яке підтримується Іраном і контролює значну частину Ємену, — у червні оголосили заборону на проходження ізраїльських суден цією водною артерією.

І хоча інтенсивність руху в Ормузькій протоці зросла після укладення угоди між США та Іраном, спрямованої на припинення війни, кількість суден, що пропливали цим водним шляхом уздовж узбережжя Оману, у неділю зменшилася — на наступний день після того, як кілька суден, що виходили звідти, різко змінили курс.

Нагадаємо:

Щонайменше вісім суден, які намагалися вийти з Перської затоки вздовж узбережжя Оману, розвернулися між п'ятницею і суботою, а частина з них перейшла на маршрут ближче до Ірану.