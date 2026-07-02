Танкери повні, покупців немає: Іран застряг із нафтою в морі

Понад 20 млн барелів іранської нафти простоюють в азійських водах на танкерах, Іран намагається знайти покупців до завершення 60-денного санкційного винятку США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними Kpler, обсяг іранської нафти, що стоїть в азійських водах, зріс майже на 18% за тиждень. Загальний обсяг іранської нафти на воді — у дорозі або на стоянці — оцінюють у 58-68 млн барелів, свідчать дані Vortexa та розрахунки Bloomberg.

Скупчення танкерів з нафтою Ірану Фото: Bloomberg

Понад 90% цих вантажів не мають чіткого пункту призначення. Судна вказують наступним портом "for orders" або Сінгапур, що може означати підготовку до перевалки з судна на судно в Малаккській протоці.

Іран має час до середини серпня, щоб продати частину цих обсягів після того, як США в червні тимчасово зняли санкції з іранської нафти та припинили блокаду портів у межах проміжної мирної угоди.

Попит з боку китайських незалежних НПЗ, які до конфлікту були головними покупцями іранської нафти, залишається слабким: завантаження сектору впало до дев'ятирічного мінімуму. Китайські державні НПЗ також не поспішають із закупівлями через ризики з фінансуванням таких угод.

Більша частина іранської нафти перебуває у Перській затоці та навколо неї, в Індійському океані або біля Сінгапуру в районі Малаккської протоки.

Нагадаємо:

США та Іран провели в Досі непрямі технічні переговори щодо проходу суден через Ормузьку протоку та закріплення тривалого перемир'я після останнього загострення.