Іран шукає альтернативу Китаю: веде нафтові переговори з Японією

Іран почав переговори з японськими компаніями про продаж нафти в межах 60-денного санкційного винятку США, але потенційні покупці хочуть довшого дозволу та гарантій безпеки суден.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Санкційний виняток, виданий у межах мирних переговорів між Тегераном і Вашингтоном, набув чинності 22 червня і діє до 21 серпня.

За словами двох іранських джерел Reuters, три японські покупці розглядають можливість закупівлі іранської нафти. Це могли б бути перші такі поставки до Японії з 2019 року.

Окреме західне джерело в галузі підтвердило, що японські та іранські посадовці ведуть початкові переговори про можливі продажі. Водночас представник Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії заявив, що не знає про такі обговорення.

Японія, Південна Корея, Індія та країни Європи припинили купувати іранську нафту після посилення санкцій США у 2018 році, коли Дональд Трамп вивів США з ядерної угоди з Іраном. Останніми роками головним покупцем іранської нафти залишався Китай.

Нагадаємо:

Понад 20 млн барелів іранської нафти простоюють в азійських водах на танкерах, Іран намагається знайти покупців до завершення 60-денного санкційного винятку США.