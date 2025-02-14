Місячна інфляція в Аргентині впала до мінімуму за 4 роки

Місячна інфляція в Аргентині у січні знизилася до 2,2%, що є найнижчим рівнем з середини 2020 року.

Про це повідомляє Reuters.

Річна інфляція також сповільнилася – у січні вона склала 84,5% проти 117,8% у грудні. Такий показник відповідає очікуванням аналітиків.

Зазначається, що нові дані підтверджують тенденцію до сповільнення цінового зростання після рекордного стрибка у 2023 році.

Нагадаємо:

Аргентина офіційно вийшла з глибокої рецесії у третьому кварталі 2024 року, що стало важливим етапом у зусиллях президента-лібертаріанця Хав’єра Мілея з подолання тривалої економічної кризи.

Аргентина запровадить зміни до антидемпінгової системи країни з метою сприяння більшій конкуренції та зниженню цін, заявив у середу в соціальних мережах міністр економіки Луїс Капуто.