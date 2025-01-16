Аргентина реформує систему захисту вітчизняних виробників для стимулювання конкуренції

Аргентина запровадить зміни до антидемпінгової системи країни з метою сприяння більшій конкуренції та зниженню цін, заявив у середу в соціальних мережах міністр економіки Луїс Капуто.

Про це пише Reuters.

За словами Капуто, зміни включають скорочення максимального терміну дії антидемпінгових мит з п'яти років з необмеженою кількістю продовжень до трьох років з єдиним дворічним продовженням.

За словами чиновника, нинішні положення Аргентини щодо антидемпінгових мит, покликані запобігти недобросовісній конкуренції між імпортними та вітчизняними товарами, призвели до зростання споживчих цін і промислових витрат.

Зміни, які будуть опубліковані в офіційному бюлетені уряду в четвер, також передбачають скорочення термінів розслідування до восьми місяців і спрощення процедур.

Президент-ліберал Хав'єр Мілей зробив зменшення ролі держави в економіці ключовою частиною своєї програми з виведення Аргентини з економічної кризи та зниження захмарної інфляції.

"Завдяки цій реформі заохочується конкуренція, відновлюється первісна функція антидемпінгових мит і прагнеться до більш прозорої та збалансованої зовнішньої торгівлі", - сказав Капуто.