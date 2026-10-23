Американці збираються потроїти видобуток на суперродовищі нафти в Аргентині

Американська компанія Chevron активно залучає робітників, обладнання та досвід, розраховуючи розробити родовище Вака-Муерта в Аргентині, де успіх довгий час залишався недосяжним.

Про це пише Reuters.

Компанія хоче відтворити сланцевий бум у Пермському басейні на півдні США, який два десятиліття тому трансформував американську нафтову галузь.

Chevron прагне потроїти видобуток в родовищі Аргентині, щоб до початку 2029 року збільшити кількість бурових установок у своєму блоці Ель-Трапіаль з однієї до трьох.

Наразі на Ель-Трапіалі видобувають 40 тис. барелів у нафтового еквівалента на добу. Компанія також володіє 50-відсотковою часткою як у родовищі Лома-Кампана, де видобувається близько 110 тис. барелів нафтового еквівалента на добу, так і в родовищі Нарамбуена, яке ще не розпочало видобуток.

У довгостроковій перспективі компанія працює над отриманням дозволу уряду на вкладення 13,8 млрд дол. протягом 30 років, щоб збільшити видобуток на цьому блоці – одному з трьох проєктів Chevron у Вака-Муерта.

Вака-Муерта (ісп. "мертва корова") – один із найбільших у світі сланцевих басейнів.

Обсяги видобутку там ніколи не досягали повного потенціалу через нестабільну економіку Аргентини, спалахи протекціонізму, державними дефолтами, гіперінфляцією та обмеженнями на рух капіталу, що ускладнювали компаніям доступ до доларів, щоб оплачувати імпорт.

Ситуація змінюється через президентство Хав'єра Мілея, чиї економічні реформи прискорили нафтовий бум, завдяки якому Аргентина може випередити Гаяну та стати третім за величиною виробником рідких вуглеводнів у Південній Америці до 2028 року.

Цього року середньодобовий обсяг видобутку в країні, як очікується, становитиме 910 тис. барелів у нафтовому еквіваленті, що на 42% більше, ніж у 2023 році, коли Мілей тільки прийшов на посаду.

Водночас високі витрати залишаться проблемою. Введення свердловини в експлуатацію обходиться приблизно на 30 % дорожче, ніж у Пермському басейні, хоча вища нафтовидобувна продуктивність у Вака-Муерта допомагає зменшити цю різницю.

Нагадаємо:

Chevron також витратить 7 млрд дол. на розширення діяльності у Венесуелі.

У серпні Chevron виявила нафту та газовий конденсат у розвідувальній свердловині біля узбережжя Анголи в Африці: товщина вуглеводневої колони перевищує 600 метрів.