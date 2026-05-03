Аргентинці зберігають гроші “під матрацами” попри заклики Мілея відкривати рахунки в банках

Майже через 25 років після фінансової кризи, під час якої уряд Аргентини примусово конвертував доларові депозити в песо, які швидко втратили 75% своєї вартості, спроби відновити довіру до банків майже не дали результатів.

Про це повідомляє Bloomberg.

В Аргентині коли вкладники мають зайві гроші, які можна відкласти на чорний день або на велику покупку, вони купують долари; і багато хто з них зберігає їх у готівці.

За оцінками чиновників, поза банками зберігається приблизно 170 мільярдів доларів. Вивільнення навіть частини цих коштів шляхом їхнього використання в офіційній фінансовій системі могло б допомогти оживити другу за величиною економіку Південної Америки.

Хоча Уолл-стріт підтримала Мілея — винагородивши його фіскальну стриманість скупкою облігацій та інших активів — новий комплекс стимулів під назвою "Фіскальна невинність" поки що не зумів викликати значущої зміни серед вкладників.

З моменту його запуску в лютому доларові депозити зросли менше ніж на 1 мільярд доларів.

Програма має на меті заохотити аргентинців повернути незадекларовані заощадження в систему шляхом спрощення вимог щодо звітності та значного зменшення ризику перевірки з боку податкових органів.

Тим, хто вносить доларові заощадження, "не будуть вимагати пояснень", заявила податкова служба на початку цього року.

Попит на долари залишається високим. Аргентинці щомісяця купують іноземної валюти на суму близько 2 млрд доларів — цифра, яка може зрости до понад 6 млрд доларів у періоди політичної напруги, наприклад під час виборів.

За оцінками чиновників, близько 10% цих коштів зберігаються готівкою, приховані вдома або в сейфах, або вивозяться за кордон.

Минулого року Аргентина уклала угоду з Міжнародним валютним фондом на суму 20 мільярдів доларів і терміном на 48 місяців, а також, скасувала ключові елементи свого багаторічного валютного контролю і послабила контроль над песо.