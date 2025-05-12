Заявление Трампа обвалило акции индийских производителей лекарств

Акции индийских производителей лекарств просели, после того, как Дональд Трамп пообещал существенное снижение цен на рецептурные препараты в США - от 30% до 80%.

Об этом пишет Reuters.

После этого заявления индекс Nifty 50 вырос на 2,5%, тогда как фармацевтические акции преимущественно снизились: Sun Pharma потеряла 4,6%, Biocon - почти 3%, Divi's Laboratories и Lupin - по 2%, а Zydus Life и Cipla - по 0,7%. Акции .NIPHARM упали на 1,6%.

На США приходится почти треть индийского фармацевтического экспорта, который в прошлом финансовом году вырос на 16% и достиг около 9 миллиардов долл.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ, который обяжет фармацевтические компании снизить цены на лекарства на 30-80%.