Індія запропонує БРІКС пов’язати між собою цифрові валюти – Reuters
Центральний банк Індії порекомендував уряду розглянуть на наступному саміті обʼєднання БРІКС пропозицію про взаємну прив'язку цифрових валют країн-членів, що може зменшити залежність від долара.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
Агентство зазначає, що центробанк Індії хоче пов'язати цифровий рупій з валютами Росії, Китаю, Бразилії та Південно-Африканської Республіки (ПАР), іншими членами БРІКС.
На рівні обʼєднання така пропозиція розглядатиметься вперше.
Інтеграція цифрових валют держав-членів може послабити позиції долара. Водночас, зі слів представників Індії, спроби просувати світове використання рупію не спрямовані на дедоларизацію.
Також зазначається, що подібна прив'язка потребуватиме подальших обговорень з точки зору сумісності технологій, правил врядування та способів розв'язання торговельного дисбалансу.
Індійські цифрові рупії є експериментальним проєктом, запровадженим у 2022 році. Центральний банк Індії просуває цифровий рупій через офлайн-платежі, державне субсидування.
Жодна країна БРІКС ще не запровадила цифрову валюту повноцінно: наразі активними є тільки пілотні проєкти.
БРІКС – економічне об'єднання Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської республіки, спрямоване на протистояння американській домінації.
Нагадаємо:
У серпні 2025 року повідомляли, що Індія та Росія прагнуть збільшити торговельний обсяг до 100 мільярдів доларів через п'ять років, зменшуючи митні тарифи, оскільки обидві країни стикаються з напруженістю у відносинах із США.
Президент Дональд Трамп заявив, що США введуть додаткове 10-відсоткове мито для будь-яких країн, які приєднаються до "антиамериканської політики" БРІКС.