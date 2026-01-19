Індія запропонує БРІКС пов’язати між собою цифрові валюти – Reuters

Індія запропонує БРІКС пов’язати між собою цифрові валюти

Центральний банк Індії порекомендував уряду розглянуть на наступному саміті обʼєднання БРІКС пропозицію про взаємну прив'язку цифрових валют країн-членів, що може зменшити залежність від долара.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Агентство зазначає, що центробанк Індії хоче пов'язати цифровий рупій з валютами Росії, Китаю, Бразилії та Південно-Африканської Республіки (ПАР), іншими членами БРІКС.

На рівні обʼєднання така пропозиція розглядатиметься вперше.

Інтеграція цифрових валют держав-членів може послабити позиції долара. Водночас, зі слів представників Індії, спроби просувати світове використання рупію не спрямовані на дедоларизацію.

Також зазначається, що подібна прив'язка потребуватиме подальших обговорень з точки зору сумісності технологій, правил врядування та способів розв'язання торговельного дисбалансу.

Індійські цифрові рупії є експериментальним проєктом, запровадженим у 2022 році. Центральний банк Індії просуває цифровий рупій через офлайн-платежі, державне субсидування.

Жодна країна БРІКС ще не запровадила цифрову валюту повноцінно: наразі активними є тільки пілотні проєкти.

БРІКС – економічне об'єднання Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської республіки, спрямоване на протистояння американській домінації.

Нагадаємо:

У серпні 2025 року повідомляли, що Індія та Росія прагнуть збільшити торговельний обсяг до 100 мільярдів доларів через п'ять років, зменшуючи митні тарифи, оскільки обидві країни стикаються з напруженістю у відносинах із США.

Президент Дональд Трамп заявив, що США введуть додаткове 10-відсоткове мито для будь-яких країн, які приєднаються до "антиамериканської політики" БРІКС.