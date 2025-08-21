Індія та Росія планують збільшити торгівлю до $100 мільярдів

Індія та Росія прагнуть збільшити торговельний обсяг до 100 мільярдів доларів через п’ять років, зменшуючи митні тарифи, оскільки обидві країни стикаються з напруженістю у відносинах із США, повідомив високопосадовець.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар заявив у середу під час візиту до Москви, що обидві країни повинні усунути торгові бар’єри та зменшити нетарифні перешкоди, щоб досягти цієї мети. Росія є четвертим за величиною торговим партнером Індії, а Індія — другим для Росії.

Візит Джайшанкара є частиною дипломатичних зусиль країн-членів групи БРІКС, які всі стикаються з високими митами та торговими загрозами з боку США за часів президентства Дональда Трампа.

Міністр закордонних справ Індії перебуває в Москві на триденному візиті для проведення щорічного двостороннього діалогу, який, як очікується, відкриє шлях для візиту президента Володимира Путіна в Індію наприкінці цього року.

Без прямого згадування США та їхніх торговельних політик, Джайшанкар зазначив на Індійсько-російському бізнес-форумі в Москві, що зростаюча глобальна невизначеність ставить акцент на "надійних і стабільних партнерах".

"Ми всі чітко усвідомлюємо, що зустрічаємось на фоні складної геополітичної ситуації. Наші лідери постійно і тісно взаємодіють", — сказав він.

Індія відходить від США через загрози митами. Прем'єр-міністр Нарендра Моді назвав Путіна "другом" після дзвінка з російським лідером цього тижня, а Нью-Делі активізував співпрацю з Китаєм. Моді планує відвідати Китай в кінці серпня — це буде його перша поїздка до Китаю за сім років, де він зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном.

