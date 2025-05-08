Індія закрила понад 25 аеропортів на тлі ескалації конфлікту з Пакистаном

Індія обмежила цивільні рейси до більш ніж 25 аеропортів поблизу кордону з Пакистаном через загрозу можливого удару у відповідь.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що це сталося після того, як Нью-Делі завдав серії військових ударів по підконтрольних Пакистану територіях, відповідаючи на теракт у Пахалгамі, внаслідок якого загинули 26 цивільних.

Серед закритих аеропортів — об’єкти в Чандігарху, Шимлі, Срінагарі, Леху, Амрітсарі, Джамнагарі, Джайсалмері та Порбандарі.

Також призупинено польоти з приватної смуги в Мундрі, яка належить Adani Group. Цей об'єкт є ключовим для найбільшого приватного порту країни, а аеропорт у Джамнагарі — для нафтопереробного заводу компанії Reliance Industries.

Спочатку уряд наказав закрити 16 аеропортів, але згодом перелік розширили, реагуючи на зростання загрози. Закриття повітряного простору в північних і західних регіонах країни, за словами джерел, дозволить оборонним силам ефективніше стежити за ситуацією в разі відповіді з боку Пакистану.

Цей крок свідчить про більш обережну стратегію Індії порівняно з попередніми роками, коли вона шість разів з 1947 року завдавала військових ударів по Пакистану.

Нагадаємо:

Індія оголосила про закриття свого повітряного простору для всіх літаків, зареєстрованих у Пакистані, а також для пакистанської військової авіації.