Індія закрила повітряний простір для літаків Пакистану

Індія оголосила про закриття свого повітряного простору для всіх літаків, зареєстрованих у Пакистані, а також для пакистанської військової авіації.

Про це повідомляє видання IndiaTV.

Відповідне повідомлення для авіаторів (NOTAM) набуло чинності 30 квітня і діятиме до 23 травня 2025 року.

Протягом цього періоду жоден пакистанський літак не зможе заходити в повітряний простір Індії.

Видання пише, що цей крок став відповіддю на рішення Пакистану, який шість днів тому закрив свій повітряний простір для всіх літаків, що належать або експлуатуються індійськими авіакомпаніями.

Нагадаємо:

23 квітня 26 людей загинули внаслідок збройного нападу бойовиків на туристів у місті Пахалгам, розташованому в індійському Кашмірі, що стало наймасштабнішим нападом на цивільних у регіоні за останні роки.

Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив, що Індія планує вчинити військові дії проти Пакистану протягом 24-36 годин.