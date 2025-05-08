Индия закрыла более 25 аэропортов на фоне эскалации конфликта с Пакистаном

Индия ограничила гражданские рейсы в более чем 25 аэропортов вблизи границы с Пакистаном из-за угрозы возможного ответного удара.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что это произошло после того, как Нью-Дели нанес серию военных ударов по подконтрольным Пакистану территориям, отвечая на теракт в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 гражданских.

Среди закрытых аэропортов - объекты в Чандигархе, Шимли, Сринагаре, Лехе, Амритсаре, Джамнагаре, Джайсалмери и Порбандаре.

Также приостановлены полеты с частной полосы в Мундри, которая принадлежит Adani Group. Этот объект является ключевым для крупнейшего частного порта страны, а аэропорт в Джамнагаре - для нефтеперерабатывающего завода компании Reliance Industries.

Сначала правительство приказало закрыть 16 аэропортов, но впоследствии перечень расширили, реагируя на рост угрозы. Закрытие воздушного пространства в северных и западных регионах страны, по словам источников, позволит оборонным силам эффективнее следить за ситуацией в случае ответа со стороны Пакистана.

Этот шаг свидетельствует о более осторожной стратегии Индии по сравнению с предыдущими годами, когда она шесть раз с 1947 года наносила военные удары по Пакистану.

Напомним:

Индия объявила о закрытии своего воздушного пространства для всех самолетов, зарегистрированных в Пакистане, а также для пакистанской военной авиации.