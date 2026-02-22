Індія відкладає переговори з США після того, як Верховний суд відхилив мита Трампа

Індія відклала плани відправити торговельну делегацію до Вашингтона цього тижня, головним чином через невизначеність після того, як Верховний суд США скасував мита, введені президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Це одна з перших конкретних реакцій азійських країн на рішення, яке було прийняте після того, як Трамп ввів тимчасовий тариф у розмірі 15%, максимально дозволений законом, на імпорт з усіх країн до США після відхилення рішення судом.

"Рішення про відкладення візиту було прийнято після обговорень між офіційними особами двох країн", - повідомило джерело.

Нова дата візиту все ще не визначена.

Делегація мала виїхати 22 лютого для проведення переговорів з метою укладення тимчасової торговельної угоди після того, як обидві країни домовилися про рамки для Вашингтона щодо зниження штрафних мит у розмірі 25% на деякі індійські експортні товари, пов'язані з закупівлями російської нафти Нью-Делі.

Тарифи США на індійські товари мали бути знижені до 18%, а Індія погодилася закупити американські товари на суму 500 млрд доларів протягом п'яти років, від енергоносіїв до літаків і запчастин, дорогоцінних металів і технологічних продуктів.

Опозиційна партія Індії "Конгрес" закликала призупинити дію тимчасової угоди, наполягаючи на перегляді умов і ставлячи під сумнів рішення прем'єр-міністра Нарендри Моді опублікувати спільну заяву до винесення рішення суду.

У суботу міністерство торгівлі Індії заявило, що вивчає наслідки рішення суду та подальших заяв США.

Минулого тижня міністр торгівлі Піюш Гоял заявив, що тимчасовий пакт може набути чинності в квітні, після вирішення невирішених питань під час візиту делегації до Вашингтона.

Нагадаємо:

