Індія перекрила подачу води до Пакистану через греблю Багліхар на річці Ченаб і готується зробити те саме з греблею Кішанганга на річці Джелам.

Про це повідомляє Hindustan Times.

Ці гідротехнічні споруди розташовані в Джамму і північному Кашмірі. Вони дозволяють Нью-Делі контролювати потік води в басейні річки Інд.

Від стабільності цих поставок залежать пакистанські сільське господарство та енергетика.

Як повідомлялося, раніше Нью-Делі вперше за 65 років призупинив договір з Ісламабадом про використання вод Інду. Це сталося через теракт у Кашмірі, де 22 квітня було розстріляно 25 громадян Індії та одного непальця.

Більшість жертв виявилися туристами. У Пакистані звинувачення в причетності до масового вбивства відкинули і закликали до незалежного розслідування. Там також підкреслили, що розцінюватимуть зупинку потоку води з Інду як "акт війни".

Нагадаємо:

Індія заборонила імпорт усіх товарів, що походять з Пакистану або йдуть транзитом через нього, Пакистан відповів симетрично.