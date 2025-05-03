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Індія та Пакистан призупинили торгівлю

Володимир Тунік-Фриз — 3 травня, 16:03
Індія та Пакистан призупинили торгівлю
Getty Images

Індія заборонила імпорт усіх товарів, що походять з Пакистану або йдуть транзитом через нього, Пакистан відповів симетрично.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Генерального директорату зовнішньої торгівлі Індії.

Це рішення було прийняте 2 травня.

Окрім цього, у суботу Генеральний директорат судноплавства Індії видав наказ, згідно з яким судна під пакистанським прапором не повинні заходити в індійські порти, а кораблі під індійським прапором не повинні швартуватися ніде в Пакистані. Згідно з наказом, це мало "забезпечити безпеку індійських активів, вантажів і пов'язаної з ними інфраструктури".

Після нападу в пакистанців у Кашмірі каральні заходи Індії, спрямовані на розрив зв'язків з Пакистаном, включали призупинення дії Договору про води Інду від 1960 року, скасування віз пакистанцям, які проживають в Індії, висилку пакистанських дипломатів з країни і обмеження повітряного простору.

Пакистан також оголосив про заходи у відповідь проти Індії, такі як припинення торгівлі, закриття повітряного простору і висилка індійських дипломатів. Він попередив, що будь-яка спроба перешкодити потоку води, обіцяному за договором, укладеним десятиліттями тому, буде розглядатися як акт війни.

За останні кілька років торгівля між двома країнами скоротилася. За даними Міністерства торгівлі Індії, з квітня 2024 року по січень 2025 року Індія імпортувала з Пакистану товарів на суму 420 000 доларів США, що є різким падінням порівняно з імпортом на суму 2,86 мільйона доларів США за той самий період попереднього року.

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