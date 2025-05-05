Индия перекрыла подачу воды в Пакистан через плотину Баглихар на реке Ченаб и готовится сделать то же самое с плотиной Кишанганга на реке Джелам.

Об этом сообщает Hindustan Times.

Эти гидротехнические сооружения расположены в Джамму и северном Кашмире. Они позволяют Нью-Дели контролировать поток воды в бассейне реки Инд.

От стабильности этих поставок зависят пакистанские сельское хозяйство и энергетика.

Как сообщалось, ранее Нью-Дели впервые за 65 лет приостановил договор с Исламабадом об использовании вод Инда. Это произошло из-за теракта в Кашмире, где 22 апреля были расстреляны 25 граждан Индии и один непалец.

Большинство жертв оказались туристами. В Пакистане обвинения в причастности к массовому убийству отвергли и призвали к независимому расследованию. Там также подчеркнули, что будут расценивать остановку потока воды из Инда как "акт войны".

Напомним:

Индия запретила импорт всех товаров, происходящих из Пакистана или идущих транзитом через него, Пакистан ответил симметрично.