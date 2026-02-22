Туркменістан заговорив про експорт газу до Європи, але є нюанс

У Туркменістані назвали причину, чому не будують транскаспійський газогін

Екс-диктатор Туркменістану та "національний лідер" Гурбангули Бердимухамедов заявив, що "головним завданням" його країни є диверсифікація експорту її величезних запасів газу, четвертих за величиною в світі, в тому числі до Європи, однак перед цим треба домовитись із Азербайджаном.

Про це повідомляє Reuters.

Газовий експорт Туркменістану обмежується відсутністю трубопровідної інфраструктури. Більша частина газу, який країна продає за кордон, йде до Китаю

Бердимухамедов заявив, що Туркменістан підтримує проєкт Транскаспійського газопроводу, який транспортуватиме газ країни до Європи через Каспійське море, Азербайджан і Туреччину, але перед початком робіт необхідно вирішити питання з Азербайджаном щодо делімітації каспійського морського дна.

В інтерв'ю саудівській телекомпанії Al Arabiya, опублікованому туркменськими державними ЗМІ, Бердимухамедов заявив, що міжнародні компанії можуть брати участь у проекті газопроводу TAPI, який буде транспортувати газ країни на енергоємні ринки Афганістану, Пакистану та Індії.

Туркменістан заявляє, що завершить будівництво першої ділянки трубопроводу до афганського міста Герат приблизно до кінця 2026 року. Про плани продовження трубопроводу далі на південь не повідомлялося.

З кінця 1990-х Туркменістан був основним постачальником природного газу в Україну. Поставки здійснювала НАК "Нафтогаз України".

Однак після 2005 року через загострення відносин із росією, яка контролювала транзит туркменського газу, прямі поставки почали блокуватися.

Остаточно Україна втратила можливість купувати туркменський газ як держава у 2009 році, коли Росія викупила майже весь експортний ресурс Туркменістану і прямі контракти зникли навіть формально.

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз України" 31 грудня 2025 року офіційно закрила свою філію у Туркменістані.

Вірменія почала переговори з Туркменістаном щодо постачання природного газу.