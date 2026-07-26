Ракети по нафтогіганту саудитів розбудили стару війну з хуситами

Очолювана Саудівською Аравією коаліція відновила авіаудари по хуситах у Ємені після атак угруповання на нафтові об'єкти Saudi Aramco у Джизані та Янбу.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Раніше коаліція атакувала об'єкти угруповання в районі портового міста Ходейда. Вона визнала, що це були її перші авіаудари після перемир'я, укладеного сторонами конфлікту чотири роки тому.

Хусити заявили, що атакували балістичними ракетами та дронами об'єкти Saudi Aramco у Джизані, де працює великий нафтопереробний завод, та Янбу — ключовому експортному терміналі на узбережжі Червоного моря.

Саудівська цивільна оборона попереджала жителів обох міст про небезпеку. За словами грецьких посадовців у сфері безпеки, дві ракети, запущені в напрямку Янбу, перехопила саудівська ППО, а батарея Patriot під керуванням грецьких військових збила безпілотник.

Речник хуситів Ях'я Сарі пригрозив розширити й посилити атаки залежно від розвитку ситуації найближчими днями.

Відновлення бойових дій між саудівською коаліцією та хуситами загрожує поверненням Ємену до повномасштабної війни та розширенням регіонального конфлікту на тлі протистояння США й Ірану навколо Ормузької протоки.

Довідка. Рух "Ансар Аллах", відомий також як хусити, офіційно внесений Антитерористичним центром при СБУ до переліку терористичних організацій і груп.

Нагадаємо:

Раніше хусити заявили про ураження об'єктів Saudi Aramco у Джизані та Янбу. Біля НПЗ у Джизані зафіксували великий стовп диму, однак незалежного підтвердження масштабів пошкоджень не було.

Перед цим Саудівська Аравія перехопила дві балістичні ракети, націлені на нафтові об'єкти в Янбу, та безпілотник, запущений з Ємену.

Також після ударів хуситів по двох саудівських танкерах ціна нафти Brent перевищила 100 доларів за барель уперше з травня.