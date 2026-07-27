Хусити заявили про удар – супутник побачив пожежу на великому НПЗ Саудівської Аравії

Супутникові знімки зафіксували пожежу в резервуарі на нафтопереробному заводі Saudi Aramco - нафтового гіганта Саудівської Аравії - після того, як хусити заявили про атаку на об'єкт.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Пожежу видно в одному з резервуарів на території комплексу потужністю 400 тис. барелів на добу. На знімках також зафіксований дим із факельної вежі на схід від підприємства, яку використовують для спалювання надлишкового газу.

Невідомо, чи вплинули інциденти на роботу НПЗ. Видимі на супутникових знімках наслідки, ймовірно, обмежилися резервуарами для зберігання, однак частину об'єкта закриває дим.

На вихідних хусити заявили про атаки на нафтові об'єкти у Джизані та порт Янбу на західному узбережжі Саудівської Аравії. Незалежного підтвердження того, що саме удар угруповання спричинив пожежу, немає.

Хусити оголосили про намір блокувати Саудівську Аравію у відповідь на саудівське ембарго проти єменських портів.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії не відповіло на запит про стан підприємства.

Нагадаємо:

Раніше хусити заявили, що атакували об'єкти Saudi Aramco у Джизані та Янбу. На перевіреному відео було видно великий стовп диму біля НПЗ у Джизані, а трейдери повідомляли про можливе пошкодження нафтових сховищ.

Під час тієї ж атаки саудівська ППО перехопила дві балістичні ракети, націлені на нафтові об'єкти в Янбу, та збила запущений з Ємену безпілотник.

Перед цим Brent перевищила $100 за барель після ударів хуситів по двох саудівських танкерах у Червоному морі.