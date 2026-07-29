Компанія Ахметова придбала частку у інтермодальному терміналі

Компанія "Левада Карго" придбала міноритарну частку в капіталі інтермодального хабу Eurobridge Intermodal Terminal, який забезпечує залізничні перевезення між Україною та Угорщиною, Словаччиною і Румунією.

Про це йдеться у повідомленні групи "Лемтранс".

Компанія "Левада Карго" (входить до групи "Лемтранс", яка своєю чергою є частиною SCM Ріната Ахметова) оголосила про успішне завершення угоди з придбання міноритарної частки в капіталі інтермодального хабу Eurobridge Intermodal Terminal.

Сума інвестицій та інші деталі угоди не розголошуються за згодою сторін.

Мажоритарним партнером термінала залишається німецька корпорація HHLA International, яка зберігає незмінну контрольну частку та операційний контроль над бізнесом. Eurobridge Intermodal Terminal розташований поблизу прикордонних переходів Чоп та Соловка, які з'єднують Україну, Угорщину, Словаччину та Румунію.

Термінал обладнаний як європейською вузькою колією (1435 мм), так і українською широкою колією (1520 мм), що забезпечує безперебійне перевантаження контейнерних та навалювальних вантажів між двома системами.

"Ми впевнені, що майбутнє української логістики пов'язане з розвитком інтермодальних перевезень та сучасної мережі логістичних хабів. Спільно із нашими партнерами ми розвиваємо логістичну інфраструктуру, яка зміцнює міжнародні ланцюги постачання, підтримує український бізнес та сприяє інтеграції України до європейської транспортної системи", – зазначив генеральний директор "Левада Карго" Володимир Деменко.

Наразі мережа компанії "Левада Карго"вже охоплює власний Контейнерний Термінал Вінниця, а також партнерські проєкти: контейнерний термінал Фастів та контейнерний термінал Мостиська.

Нагадаємо:

У лютому цього року повідомлялося, що на Закарпатті почав роботу оновлений інтермодальний термінал "Євробрідж", який забезпечує залізничні перевезення між Україною та Угорщиною, Словаччиною і Румунією.

Раніше вагонний оператор група "Лемтранс" та компанія "Рейл Транс Інвестмент" завершили перший етап будівництва "Контейнерного Терміналу Фастів".

Раніше повідомлялося, що дочірня компанія контейнерної компанії Mediterranean Shipping Company придбала 50% українського оператора інтермодальної логістики N'UNIT та 25% у терміналі "Мостиська".

Транскордонний термінал "Мостиська драй порт" у 2021 році почала будувати компанія "Лемтранс" з партнером поблизу залізничної станції "Мостиська-2" за кілька кілометрів від кордону України та Польщі. МТД може відвантажувати вантажі на колії двох стандартів – 1520 на 1435 мм (європейський).