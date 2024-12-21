Google пропонує послабити пошукові угоди в антимонопольній справі в США

Компанія Alphabet запропонувала в п'ятницю послабити свої угоди з Apple, щоб зробити Google пошуковою системою за замовчуванням на нових пристроях у відповідь на рішення суду США про те, що вона незаконно домінує в онлайн-пошуку.

Про це повідомляє Reuters.

Пропозиція набагато вужча, ніж намагання уряду змусити Google продати свій браузер Chrome, яке Google назвав радикальною спробою втрутитися на пошуковий ринок.

Google закликав окружного суддю США Аміта Мехту у Вашингтоні бути обережним у вирішенні питання про те, що компанія повинна зробити для відновлення конкуренції, після того, як він постановив, що компанія володіє незаконною монополією в онлайн-пошуку і пов'язаній з ним рекламі. Суди застерігають від застосування антимонопольних заходів, які стримують інновації, йдеться в судових документах Google.

Це особливо актуально «в умовах, коли видатні інновації в галузі штучного інтелекту швидко змінюють те, як люди взаємодіють з багатьма онлайн-продуктами і послугами, в тому числі з пошуковими системами», - заявили в Google.

Хоча Google планує подати апеляцію на це рішення наприкінці розгляду справи, компанія заявляє, що майбутній етап «засобів правового захисту» має бути зосереджений на її дистриб'юторських угодах з розробниками браузерів, виробниками мобільних пристроїв і операторами бездротового зв'язку.

Суддя визнав, що ці угоди надають Google «значну, здебільшого невидиму перевагу над своїми конкурентами» і призводять до того, що більшість пристроїв у США постачаються з попередньо встановленою пошуковою системою Google.

За словами судді, з цих угод важко вийти, особливо виробникам Android, які повинні погодитися на встановлення пошуку Google для того, щоб отримати доступ до магазину Google Play Store на своїх пристроях.

Щоб виправити це, Google може зробити їх неексклюзивними, а для виробників телефонів Android - відокремити свій Play Store від Chrome і пошуку, йдеться у пропозиції компанії.