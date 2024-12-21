Google предлагает ослабить поисковые соглашения в антимонопольном деле в США

<Компания Alphabet предложила в пятницу ослабить свои соглашения с Apple, чтобы сделать Google поисковой системой по умолчанию на новых устройствах в ответ на решение суда США о том, что она незаконно доминирует в онлайн-поиске.

Об этом сообщает Reuters.

Предложение гораздо уже, чем попытка правительства заставить Google продать свой браузер Chrome, которое Google назвал радикальной попыткой вмешаться на поисковый рынок.

Это особенно актуально "в условиях, когда выдающиеся инновации в области искусственного интеллекта быстро меняют то, как люди взаимодействуют со многими онлайн-продуктами и услугами, в том числе с поисковыми системами", - заявили в Google.

Хотя Google планирует подать апелляцию на это решение в конце рассмотрения дела, компания заявляет, что будущий этап "средств правовой защиты" должен быть сосредоточен на ее дистрибьюторских соглашениях с разработчиками браузеров, производителями мобильных устройств и операторами беспроводной связи.

<Судья признал, что эти соглашения предоставляют Google "значительное, по большей части невидимое преимущество над своими конкурентами" и приводят к тому, что большинство устройств в США поставляются с предустановленной поисковой системой Google.

По словам судьи, из этих соглашений трудно выйти, особенно производителям Android, которые должны согласиться на установку поиска Google для того, чтобы получить доступ к магазину Google Play Store на своих устройствах.

Чтобы исправить это, Google может сделать их неэксклюзивными, а для производителей телефонов Android - отделить свой Play Store от Chrome и поиска, говорится в предложении компании.