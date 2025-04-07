Ймовірність рецесії в США зростає: Goldman Sachs вдруге підвищує оцінку

Goldman Sachs підвищив оцінку ризику рецесії в США до 45%, тоді як ще тиждень тому прогнозував лише 20%.

Про це пише Reuters.

Це вже друге зростання прогнозу за останні дні — аналітики реагують на торгівельну політику адміністрації Дональда Трампа.

Банк пояснив, що рішення президента США запровадити нові мита можуть "підірвати світову економіку". Цей крок спровокував падіння ринків та хвилю змін прогнозів серед провідних інвестбанків.

JP Morgan оцінив ризик рецесії в США та світі на рівні 60%, попереджаючи про ризик інфляції й контрзаходів, які вже почав реалізовувати Китай. Інші банки, як S&P Global та HSBC, також підвищили свої оцінки до 30–40%.

Goldman Sachs знизив прогноз зростання ВВП США на 2025 рік з 1,5% до 1,3%. Попри це, оцінка банку все ще вища за прогноз Wells Fargo, який очікує зростання лише на 1%, або JP Morgan, що передбачає падіння на 0,3% у квартальному обчисленні.

Банк також змістив свої очікування щодо зниження ставки Федеральною резервною системою: тепер прогнозує перше зниження вже у червні, а не в липні. Загалом очікується три зниження ставки по 25 базисних пунктів.

Трейдери, за даними LSEG, розраховують на зниження ставок у середньому на 116 базисних пунктів до кінця року.

Нагадаємо:

Інвестиційний банк J.P. Morgan підвищив оцінку ймовірності глобальної рецесії з 40% до 60% у 2025 році через нові торговельні мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Goldman Sachs підвищив ймовірність рецесії в США протягом наступних 12 місяців до 35%, тоді як раніше прогнозував 20%.