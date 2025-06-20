Глава Zara пояснив, чому виключає повернення в Росію

Гендиректор іспанської компанії Inditex (володіє брендами одягу Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear) Оскар Гарсія Масейрас заявив, що для повернення до Росії немає сприятливих умов.

Про це пише Financial Times.

В інтерв'ю Financial Times він розповів, що рішення про відновлення роботи на російському ринку може бути ухвалене тільки в більш сприятливій геополітичній ситуації.

Частка російського ринку Inditex до її виходу з Росії 2023 року становила 8,5% світового доходу компанії.

Як пише The Moscow Times, після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну Inditex закрила 502 магазини в Росії і зупинила онлайн-продажі. Потім активи компанії в країні були передані ліванській Daher Group.

У Inditex називали виручку від продажу мережі магазинів незначною і оцінювали свої втрати від виходу з Росії в 231 млн євро.

Зі свого боку Daher Group відкрила магазини іспанської компанії під новими назвами (Maag, Dub, Ecru, Ecru, Vilet) і почала закуповувати продукцію у тих самих постачальників, що й Inditex.

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Нагадаємо:

Компанія Inditex (власниця брендів Zara, Pull&Bear, Bershka та інших) отримала близько 2 мільярдів гривень виторгу після повернення в Україну.

Іспанська Inditex, яка володіє брендами Zara, Bershka та Pull & Bear, вийшла з Росії у спосіб, що фактично дозволяє їй зберегти контроль і можливість повернення.