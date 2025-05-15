Іспанська Inditex вийшла з РФ, але магазини Zara працюють під новими вивісками — FT

Іспанська Inditex, яка володіє брендами Zara, Bershka та Pull & Bear, вийшла з Росії у спосіб, що фактично дозволяє їй зберегти контроль і можливість повернення.

Про це пише Financial Times.

У жовтні 2022 року Inditex продала свою російську "дочку", яка нині називається New Fashion, ліванській родині Даер. Вони вже мають франшизу на продаж продукції Inditex на Близькому Сході. За місяць до угоди родина створила в ОАЕ компанію Mixed R — саме вона офіційно купила бізнес.

Перш ніж завершити продаж, Inditex списала кредит на 9,1 млрд руб (приблизно 120 млн дол), виданий раніше дочірній компанії в Росії, та переказала їй ще 5,7 млрд руб (близько 75 млн дол). Після цього компанію продали за "незначну" суму.

"З погляду здорового глузду в актив, від якого позбавляються, зазвичай не інвестують", – зазначив колишній операційний директор EY Пол Остлінг, який працював у радах директорів низки російських компаній.

Після угоди нові бренди — Maag, Dub, Ecru та Vilet — замінили Zara, Pull & Bear, Bershka і Stradivarius у 243 магазинах. Вони продають майже ідентичний одяг, а постачальники залишилися ті самі.

Частина дизайнерів, менеджерів і закупників Inditex переїхали до ОАЕ та працюють в бізнесі, який іспанська компанія називає "Daher Group". Такої компанії офіційно не існує, але вона оперує через Mixed R.

"Ціллю угоди був продаж нашого бізнесу... із збереженням можливості повернутись на ринок через договір франшизи", – йдеться в офіційній заяві Inditex.

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Нагадаємо:

Компанія Inditex (власниця брендів Zara, Pull&Bear, Bershka та інших) отримала близько 2 мільярдів гривень виторгу після повернення в Україну.