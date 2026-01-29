Російський "тіньовий" танкер затримали у Марселі

Нафтовий танкер "GRINCH" був перехоплений французьким військово-морським флотом за підозрою в експлуатації під фальшивим прапором і приналежності до "тіньового флоту".

Про це повідомляє Reuters.

Танкер був затриманий у порту Марсель-Фос. Прокурор Марселя зазначив, що індійський капітан танкера, який був затриманий владою, був звільнений і йому дозволили повернутися на борт судна.

За даними французької влади, судно покинуло російський порт Мурманськ на початку січня, плаваючи під прапором Коморських островів.

Нагадаємо:

Скорочення закупівель російської нафти Індією змусило нафтові танкери Москви збиратися біля Оману та індійського узбережжя без можливості розвантаження.

Зеленський заявив, що обмеження російського морського експорту нафти, які працюють зараз, у річному вимірі мають скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів.