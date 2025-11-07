Фінські заправки російського гіганта "Лукойл" відчувають нестачу палива через санкції
Фінська мережа автозаправних станцій Teboil, що належить російській компанії "Лукойл", переживає дефіцит палива через нові американські санкції проти материнської компанії, які фактично заблокували її діяльність.
Про це пише Reuters з посиланням на місцеві видання.
"Ми добираємо залишки, і на деяких АЗС вже закінчилися окремі види палива. Таких станцій з кожним днем стає більше", — сказав фінській газеті директор з маркетингу та комунікацій Teboil Тоні Флюкт.
У жовтні США ввели санкції проти "Лукойлу", а також іншої великої російської нафтової компанії "Роснєфть, і зобов'язав завершити операції з ними до 21 листопада.
Teboil управляє мережею 430 автозаправок. Це приблизно п'ята частина від усіх АЗС у Фінляндії, згідно з галузевим звітом за 2024 рік.
Нагадаємо:
Російський нафтовий гігант "Лукойл", який разом з "Роснєфтю" потрапив під санкції США та Британії, відчуває проблеми з роботою своїх закордонних структур в Іраку, Фінляндії та Швейцарії.
Болгарія розробляє законодавчі зміни, які дозволять їй взяти під контроль нафтопереробний завод у Бургасі, що належить російському гіганту "Лукойл", і потім продати його новому власнику, щоб захистити завод від санкцій США.
Закордонна "нафтова імперія" "Лукойл" включає НПЗ в Болгарії, Румунії та Нідерландах, мережу АЗС в Євросоюзі, а також потужності з видобутку в Азербайджані, Казахстані, Узбекистані, Іраку, Єгипті, ОАЕ, Латинській Америці, Західній і Центральній Африці.