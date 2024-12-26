Фінляндія перевіряє танкер російського тіньового флоту після інциденту з перерізанням кабелю

Фінська влада розслідує справу нафтового танкера, який є частиною тіньового флоту Росії, на предмет того, чи не перерізав він електричний кабель між Фінляндією та Естонією.

Про це пише Financial Times.

Eagle S був зупинений фінською владою після того, як у середу був відключений підводний електричний кабель Estlink 2 у Фінській затоці. Танкер, який зареєстрований на Островах Кука і перевозить нафту з Росії до Єгипту був помічений під час інциденту, коли проходив над кабелем.

Зазначається, що цей старий танкер є частиною тіньового флоту Росії та знаходиться в центрі уваги фінського слідства. Тіньовий флот - це група старих і часто погано обслуговуваних кораблів, які використовуються Росією для обходу міжнародних санкцій на експорт нафти.

Інцидент на Різдво, схоже, є останнім у серії перерізань трубопроводів і кабелів у Балтійському морі іноземними суднами, що викликає побоювання, що об'єкти критичної інфраструктури між країнами НАТО стають навмисними мішенями.

Нагадаємо:

У Фінляндії у понеділок 2 грудня пошкодили волоконно-оптичний кабель, який з’єднує країну зі Швецією, що спричинило масштабний збій у зв'язку.

18 листопада Підводний кабель зв'язку Фінляндії з Німеччиною було розірвано, розслідування причин розриву триває.