Финляндия проверяет танкер российского теневого флота после инцидента с перерезанием кабеля

<Финские власти расследуют дело нефтяного танкера, который является частью теневого флота России, на предмет того, не перерезал ли он электрический кабель между Финляндией и Эстонией.

Об этом пишет Financial Times.

Eagle S был остановлен финскими властями после того, как в среду был отключен подводный электрический кабель Estlink 2 в Финском заливе. Танкер, который зарегистрирован на Островах Кука и перевозит нефть из России в Египет был замечен во время инцидента, когда проходил над кабелем.

Отмечается, что этот старый танкер является частью теневого флота России и находится в центре внимания финского следствия. Теневой флот - это группа старых и часто плохо обслуживаемых кораблей, которые используются Россией для обхода международных санкций на экспорт нефти.

Инцидент на Рождество, похоже, является последним в серии перерезаний трубопроводов и кабелей в Балтийском море иностранными судами, что вызывает опасения, что объекты критической инфраструктуры между странами НАТО становятся преднамеренными мишенями.

Напомним:

В Финляндии в понедельник 2 декабря повредили волоконно-оптический кабель, соединяющий страну со Швецией, что повлекло масштабный сбой в связи.

18 ноября Подводный кабель связи Финляндии с Германией был разорван, расследование причин разрыва продолжается.