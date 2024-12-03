Між Швецією та Фінляндією стався розрив інтернет-кабелю

Кабель був пошкоджений у двох різних місцях між Еспоо і Віхті

У Фінляндії у понеділок 2 грудня пошкодили волоконно-оптичний кабель, який з’єднує країну зі Швецією, що спричинило масштабний збій у зв'язку.

Про це повідомляє видання Yle.

Компанія GlobalConnect, яка займається цифровою інфраструктурою, повідомила, що пошкодження сталося в двох місцях на суші, а не в морських кабелях. Ремонтні роботи тривають від вівторка вранці.

Шведські ЗМІ, зокрема SVT та Aftonbladet, повідомили, що фінська поліція підозрює можливий кримінальний злочин, пов'язаний із пошкодженням кабелю. Шведські правоохоронні органи також були поінформовані про розслідування.

Проте пізніше у вівторок фінська поліція заявила, що кримінальне провадження не розпочинали, і наразі немає підстав вважати, що пошкодження стало результатом злочину.

Міністр транспорту та комунікацій Фінляндії Лулу Ранне підтвердила у своєму дописі на платформі X, що влада розслідує інцидент разом із компанією.

Комунікаційний менеджер GlobalConnect Ніклас Екстрьом повідомив Yle, що кабель був пошкоджений у двох точках у сільській місцевості між Еспоо та Віхті.

Він утримався від припущень щодо причини пошкодження, але зазначив, що подібні інциденти зазвичай трапляються через помилкові дії екскаваторів під час земляних робіт.

Нагадаємо:

18 листопада Підводний кабель зв'язку Фінляндії з Німеччиною було розірвано, розслідування причин розриву триває.