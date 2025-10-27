FIFA створює ще один міжнародний турнір – ASEAN Cup

Під час саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АSEAN) в Малайзії FIFA та ASEAN підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку футболу в регіоні: він передбачає створення нового турніру - ASEAN Cup.

Про це повідомляє Reuters.

У турнірі візьмуть участь національні збірні всіх країн-членів ASEAN. Формат турніру ще не визначений до кінця, але у FIFA кажуть, що він буде натхненний Кубком арабських держав (FIFA Arab Cup), створеним у 2021 році.

Остаточно затвердити формат турніру мають спільно FIFA, Азійська конфедерація футболу, Федерація футболу ASEAN і національні федерації. "Формат турніру буде остаточно визначений у належний час", - обіцяють у FIFA.

"Турнір буде чудовим доповненням до регіонального футбольного календаря. Завдяки ASEAN Сup ми об'єднуємо країни, і цей турнір буде величезним успіхом, оскільки сприятиме розвитку футболу в усій Південно-Східній Азії", - заявив президент FIFA Джанні Інфантіно.

Членами Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN) є 11 країн: Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Індонезія, Лаос, Малайзія, М'янма, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд, Тимор-Лешті і В'єтнам.

Читайте також: "Цей турнір – найгірша ідея у футболі". Чому провалився Клубний чемпіонат світу