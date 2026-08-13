Російські атаки обвалили експорт зерна з України на 75%

За перші два тижні серпня експорт українського зерна скоротився на 75% порівняно з аналогічним періодом торік. Російські удари майже зупинили перевезення через чорноморські порти в розпал жнив.

Про це пише агентство Reuters.

У липні та на початку серпня Росія понад 70 разів атакувала українську портову інфраструктуру і 62 рази била по суднах, повідомила Адміністрація морських портів. Через Чорне море проходить близько 90% експорту української пшениці, кукурудзи та насіння соняшнику.

Зерносховища тим часом заповнюються новим урожаєм. Україна очікує зібрати близько 60 млн тонн зернових, а дефіцит складських потужностей може сягнути 11 млн тонн.

Фермер Сергій Рибалко розповів Reuters, що його зерносховище вже майже заповнене, хоча наступного місяця почнуться жнива кукурудзи. Покупців на зерно немає. "Усе просто зупинилося. Фінанси стали. Надходження вичерпалися. Експорту немає", – сказав він.

Через накопичення зерна внутрішні ціни в Україні різко впали, хоча котирування в Чикаго у липні досягли максимуму більш ніж за рік. За оцінками аналітиків, фермери зможуть отримати прибуток лише від експорту пшениці, а продаж інших зернових не покриє витрат на виробництво.

Без експортної виручки господарствам бракуватиме грошей на пальне, зарплати та осінню посівну. Рибалку для обслуговування кредитів і поточної роботи потрібно заробляти під час жнив близько 20 млн грн на місяць.

Можливості альтернативного експорту обмежують низький рівень води в Дунаї, російські удари по залізниці та жорсткіші торговельні умови з ЄС. Перевезення через Польщу також ускладнює спротив місцевих фермерів українському зерну.

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Нагадаємо:

У липні через російські атаки Україна втратила третину потужностей для експорту зерна через Чорне море. Можливості портів скоротилися з 6 млн до 4 млн тонн на місяць, а чотири з 13 великих зернових терміналів призупинили закупівлі.

6 серпня уряд розширив програму "5–7–9%" для аграріїв, щоб вони могли залучати пільгові кредити на обігові кошти. Загальний обсяг доступного фінансування становить до 80 млрд грн.

11 серпня Молдова надала Україні знижку 50% на транзит вантажів залізницею. Пільговий режим діятиме до кінця 2026 року.