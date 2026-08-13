Через удари по НПЗ у Росії різко подорожчали вантажні перевезення – ЗМІ

У липні, найгострішій фазі паливної кризи в Росії, вантажні тарифи зросли в середньому на 12-15% порівняно з червнем, а на деяких маршрутах і в певних регіонах зростання сягнуло 50%.

Про це пише Reuters.

У липні ціни на пальне в Росії зросли на 16-18% через удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах. Це збільшило транспортні витрати російського логістичного оператора Logistic Performance на 4,5-5,5%.

Крім того, компанія скоротила географічну присутність – відмовилася від далекомагістральних маршрутів. Зокрема йдеться про частини Сибіру, де значно вищі ціни на пальне та досі діють обмеження на його відпускання.

Компанія зосередилася на коротших маршрутах у межах Московської області та доставці вантажів до найближчих портів.

Близько 30% витрат на автомобільні перевезення становить саме пальне для вантажного транспорту. Знижки на АЗС, які раніше були доступні для перевізників і становили 7-12%, скасували через кризу.

Загалом понад 70% усіх вантажних перевезень в Росії відбувається саме автотранспортом навіть попри розгалуджену залізнчину мережу країни.

"Вищі витрати на вантажні перевезення посилюють інфляційний тиск, і навіть якщо ситуація стабілізується, джерела в галузі кажуть, що ніхто не очікує повернення цін до попереднього рівня", – пише агентство.

Також під тиском перебуває ключовий торгівельний маршрут між Росією та Китаєм, який став критичним після початку великої війни в Україні.

Це пов'язано з тим, що перевізники стикаються з перебоями в постачанні палива в Забайкальському краї, де походить маршрут. Там вантажівкам досі доводиться стояти в черзі за пальним два-три дні.

"Тарифи зросли приблизно на 20-25%, якщо порівнювати початок червня з серединою липня. Зараз ціни трохи знизилися, але не набагато", – каже Reuters Георгій Властопуло, засновник логістичної компанії Optimalog.

Вартість перевезення вантажів з Китаю до Москви зросла майже на третину – приблизно до 1,1-1,2 млн рублів, або 14 тис. дол. До кризи той самий маршрут коштував від 10-11 тис. дол.

Клієнти перевізників все частіше обирають альтернативні шляхи: попит на прямі залізничні перевезення зріс приблизно на 18-20%, а на морські перевезення – на 10-12%.

Нагадаємо:

На початку серпня в Росію, судячи з повідомлень з регіонів, прийшла нова хвиля паливної кризи через удари України по нафтопереробним заводам.

Раніше російський уряд продовжив дію заборони на експорт бензину до 31 січня 2027 року, а дизелю – до 31 серпня 2026 року.