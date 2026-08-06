Аграрії зможуть отримати пільгові кредити за програмою 5-7-9%

Уряд ухвалив рішення з екстреного пакету підтримки українських аграріїв через російський терор в Чорному морі і блокування експортних маршрутів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, уряд сновить зміни до програми "5-7-9%", щоб аграрії могли залучати пільгові кредити на поповнення обігових коштів. Держава компенсуватиме різницю у відсоткових ставках.

Загальний розмір кредитних можливостей за цією програмою – до 80 млрд грн, додав Корецький: "Це допоможе аграріям закупити все необхідне для проведення польових робіт, зберегти виробництво та забезпечити стабільний експорт української продукції".

Прем'єр додав, що паралельно уряд продовжує працювати з Європейською Комісією над залученням додаткової підтримки для розширення цієї програми.

Нагадаємо:

Напередодні у Міністерстві аграрної політики та продовольства України анонсували, що уряд готує аграріям доступні кредити під заставу зерна.

Від 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

Внаслідок тиску Росії на український морський коридор, українські трейдери почали переорієнтовувати частину пшениці та інших вантажів на Дунай, проте в основному експортери не готові компенсувати втрату морського каналу будь-якою ціною і вичікують.

Всеукраїнська аграрна рада заявила, що тривала блокада морських портів України загрожує утворенням величезного надлишку агропродукції, який буде тиснути на ринок протягом усього маркетингового року, закупівельні ціни вже навіть нижчі за повну собівартість виробництва.